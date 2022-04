La sua famiglia sta attraversando un momento difficile e lei racconta ai fan come si sente. Su Instagram Guenda Goria parla della nonna in ospedale per un delicato intervento chirurgico al quale i medici hanno deciso di sottoporla. Quali sono le condizioni di salute della donna molto legata alla figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria?

Guenda Goria è sotto la luce dei riflettori negli ultimi tempi a causa del suo fidanzato. Mirko Gancitano, suo futuro marito, sta partecipando infatti a La Pupa e il Secchione Show, condotto da Barbara D’Urso.

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria segue con apprensione le vicende. Anche perché pare che alcune partecipanti al programma sono molto interessate al suo compagno. In particolare Mila Suarez.

Nel programma Mirko Gancitano fa coppia con la modella di origini marocchine che a quanto pare ha messo gli occhi sul ragazzo. Non sono passati inosservati i tentativi di seduzione.

Guenda Goria dalle pagine di Novella 2000 ha deciso di rivolgersi alla Pupa con una lettera che non lascia dubbi:

Cara, attenta a non provocare troppo la mia dolce metà perché, ora che ho un compagno prezioso, non me lo lascerò sfuggire tanto facilmente. Questo periodo di lontananza mi ha fatto capire che voglio diventare mamma e renderti un papà straordinario.

Guenda Goria. la nonna: le preoccupazioni della famiglia

Ma i pensieri di Guenda Goria in queste ore vanno anche alla nonna. Su Instagram ha raccontato che la nonna ha dovuto subire un delicato intervento. Speriamo possa presto tornare a casa.

Cari amici, in questi giorni la nonna Rosella è stata sottoposta ad un delicato intervento. Oggi si è risvegliata. Forza nonna!! Sei la nostra generalessa e uscirai vittoriosa anche questa volta.

La giovane ha pubblicato insieme a questa frase una foto in cui stringe la mano della sua amata nonna.