Mirko Gancitano, migliore amico di Alex Belli: “lui e Delia sono una coppia poliamorosi”

La storia tra Alex Belli e Delia Duran lascia molti interrogativi, ora a parlare della relazione “libera” che vivono è il migliore amico dell’attore di Centovetrine, Mirko Gancitano.

Il compagno di Guenda Goria, ospite a Pomeriggio 5, ha detto chiaramente che i due sono una coppia poliamorosa e non ne hanno mai fatto mistero. Il ragazzo è perfettamente a conoscenza di tutte le scelte dei due e non si è mai intromesso:

Guardate che esistono tante forme d’amore e non c’è nulla di sbagliato. Comunque guardate che esiste anche la poligamia, scusate, intendevo il poliamore. Se loro due sono una coppia aperta? Sì vivono un amore molto libero fin dall’inizio. Alex è sempre stato molto chiaro in questo e lei lo sa benissimo. Manca un tassello a questa storia. Io ho visto tutto quello che è successo e lei si comporta come una donna che vive in un matrimonio tradizionale. Però dovremmo sentire la verità di Delia che magari la dirà.

Secondo Mirko Gancitano, Delia Duran non avrebbe mai voluto affrontare l’argomento in televisione. Al contrario lui e Guenda Goria vivono un amore tradizionale e sono felici così:

Io come la penso? Io vivo una forma d’amore tradizionale. Però tra Alex e Delia non c’è mai stata una forma d’amore tradizionale. Per quello rimango stranito, perché lei sta soffrendo come soffrirebbe una donna che vive un amore tradizionale. Loro fin da subito hanno avuto un amore aperto e molto libero.

Mirko Gancitano comunque difende il suo migliore amico che ritiene essere sempre sincero: “Io difendo Alex perché lui ha sempre detto la verità. Delia è stata l’unica che è riuscito a tenerselo, proprio perché anche lei ama l’amore libero. Se lei non avesse voluto questo tipo di relazione, non sarebbe andata avanti la storia. Forse Delia non vuole dirlo davanti a tutti. Lei facendo così lo fa passare Alex per quello sbagliato.”