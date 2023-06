Guenda Goria, la rivelazione choc: “Non potrò avere figli in modo naturale”

Nel corso delle ultime ore, Guenda Goria ha diffuso una brutta notizia a tutti i suoi fan attraverso i social. Nel dettaglio, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha dichiarato di non poter realizzare il suo desiderio di diventare madre. Il motivo? Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Guenda Goria è stata una delle protagoniste più chiacchierate del Grande Fratello Vip. Da tempo, la donna soffre di endometriosi. Si tratta di una malattia cronica invalidante che comporta la presenza di endometrio all’esterno dell’utero e colpisce numerose donne quando sono in età fertile.

La scoperta della malattia è avvenuta dopo aver terminato l’esperienza al programma condotto da Alfonso Signorini. All’epoca, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria era stata costretta a sottoporsi ad un intervento con il fine di eliminare una grande cisti. Alla luce di questo, la donna è solita sottoporsi a controlli di routine ma questa volta ha ricevuto una brutta notizia dagli ultimi esami.

Infatti non potrà avere figli in modo naturale. A diffondere l’annuncio è stata lei stessa attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura.