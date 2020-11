Guenda Goria è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip. Durante la scorsa puntata in studio ha fatto una dichiarazione clamorosa a riguardo la sua storia con Telemaco Dell’Aquila.

“Non stiamo più insieme. C’è stato un momento in cui avevo bisogno del suo supporto. Avrei voluto un gesto, ma non è arrivato”– ha detto la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria.

E poi ha aggiunto: “Bisogna esserci per l’altra persona. Il fatto che lui non ci sia stato mi ha fatto disamorare”.

Nel corso della puntata Guenda ha avuto anche una discussione con Elisabetta Gregoraci e alcune ore dopo si è sfogata tramite le sue stories di instagram.

Guenda Goria si sfoga su Instagram

Guenda ha iniziato così il suo intervento su Instagram: “Ne ho subite di tutti i colori dentro e fuori la Casa. Vi assicuro che fa montare un po’ di rabbia. Scusatemi se sarò forte in questo periodo”. Poi ha voluto ritornare allo scontro avuto in puntata con l’ex moglie di Flavio Briatore confessando che le sue intenzioni non erano quelle di insultare o attaccare duramente la showgirl e conduttrice televisiva, ma non è stata dunque compresa del tutto in puntata.

“Io non volevo offendere nessuno. Volevo dire che la ricerca della perfezione fa perdere l’umanità. Bisogna avere il coraggio di aprire il nostro cuore. C’è troppa attenzione alla propria immagine. E questa cosa non mi è arrivata al cuore”.

La Gregoraci in puntata si era infuriata dicendole:

“Hai avuto cinquanta giorni per parlare con me e non lo hai fatto mai. Se hai cose da dirmi me lo dici quando posso risponderti. Hai tanto criticato Matilde e lei ha fatto tre volte peggio. Puoi dire che ti sono antipatica e che non hai legato con me, ma come ti permetti di parlare di umanità? Ha avuto la possibilità di parlarmi in faccia, non lo ha fatto”.