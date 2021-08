Sicuramente gli ultimi giorni sono stati molto frenetici per Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta è sempre sul pezzo e non smette mai di tenere in costante aggiornamento i suoi fans. Sicuramente, in questo i social media sono di grande aiuto. Instagram, in particolare, rappresenta un diretto canale di collegamento tra Guenda e i suoi fan più affezionati.

La Goria, in ogni caso, continua questa cronaca giornaliera anche in vacanza. Insomma, questa ragazza è una vera e propria forza della natura. Di recente l’ex volto del GF Vip ha ricominciato a calcare i palchi con il consueto impegno e con un molto successo. A rivelarlo è la stessa Guenda che, tramite social, ha raccontato di aver messo in scena lo spettacolo ‘La Voce della Luna’, guadagnandone grandi consensi. Ma questo non è l’unico annuncio che la Goria ha affidato ad Instagram.

A quanto pare l’ex gieffina sarebbe in procinto di ottenere un prestigioso riconoscimento. Guenda ha rivelato che questo encomio le viene assegnato grazie proprio alla sua carriera artistica. Queste le parole usate dalla figli di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria: “Pronta a ricevere un bellissimo riconoscimento al MagnaGrecia Awards grazie a Giuseppe Porro”. Insomma, un’altra bellissima soddisfazione per la bella Guenda, che sicuramente può essere fiera di sé.

In effetti, il Magna Grecia Awards è un prestigioso premio istituito nel 1996 dallo scrittore e regista pugliese Fabio Salvatore, per valorizzare l’operato di coloro che hanno contribuito, in modo significativo, alla società attraverso la propria arte. Questo premio, poi, è ispirato ai valori e agli ideali della cultura greca.

Insomma, ai tratta davvero di un premio speciale, e di un grande traguardo per la Guenda Goria. In moltissimi hanno commentato questo splendido successo professionale dell’ex gieffina con molti complimenti e frasi d’approvazione. Queste le parole di alcuni: “Sei una bambola”. Oppure ancora: “Sei di una bellezza disarmante”.