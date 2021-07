A meno di 48 ore dalla vittoria agli Europei dell’Italia, il calciatore Federico Bernardeschi è convolato a nozze con Veronica Ciardi. Sulle nozze in pompa magna, però, c’è stata una grossa polemica aperta proprio da Sarah Nile, storica amica della sposa.

Le due erano inseparabili e 11 anni fa hanno partecipato al Grande Fratello VIP insieme. Tra le due il rapporto fu molto intimo tanto che, la loro amicizia, venne più volta definita amore: tra baci, carezze e dichiarazioni le due erano insperabili.

Fra alti e bassi la loro amicizia è sempre andata avanti fino alla rottura definitiva sancita da Sarah Nile che ha spiegato pubblicamente come mai non ha preso parte alle grandi nozze.

In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale oggi nn partecipo al matrimonio di Veronica. Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento l’esigenza ad oggi di dover mettere un punto.

Sembra tra le due più volte siano successi screzi e alcune indiscrezioni vedrebbero Federico Bernardeschi geloso del loro rapporto.

In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi tenuti insieme da un filo che fino ad oggi almeno da parte mia non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere, di pensare e di fare completamente opposti. Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato. Oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo e per tanto altro metto un punto e mi fermo qui.