Guenda Goria sbalordisce il pubblico di Barbara D’Urso con una rivelazione inaspettata

Cosa fa Guenda Goria a Sharm el-Sheikh? Perché non è soggetta alle stesse restrizioni a cui devono sottostare (quasi) tutti gli italiani? L’ex concorrente del GF Vip racconta di essere impegnata al lavoro, in Egitto, con lo scopo di a promuovere il turismo. A Live-Non è la d’Urso, Guenda ha rivelato delle news sulla sua situazione sentimentale. La figlia di Maria Teresa Ruta ed ex gieffina è stata in collegamento con Barbara D’Urso da Sharm el-Sheikh.

Come tutti sappiamo, a causa della chiusura dei teatri e dell’impossibilità di fare concerti, il suo lavoro è stato completamente bloccato in questo momento. L’artista si è recata in Egitto con Giovanni Ciacci per pubblicizzare il turismo in Italia. Tuttavia, sebbene lo scenografo sia tornato in patria dopo i tre giorni di riunioni ed è stato in studio da Barbara d’Urso, fornendo i referti dei tamponi in arabo e una dichiarazione del lavoro svolto in Egitto, la figlia della Ruta si è tranquillamente collegata dall’estero.

Guenda possiede una casa a Sharm el-Sheikh ed ha quindi scelto di restare lì a Pasqua e ha invitato le sue due amiche più care. I filmati e le foto che ha pubblicato su Instagram hanno reso furibondi molti utenti di Internet che hanno affermato che lei, come molti altri vip, ha usato il lavoro come scusa per andare all’estero, per poi potersi divertire in barba a chi soffre per combattere il virus. La Goria ha cercato di spiegarsi: quelle immagini e quei video non sono altro che stratagemmi promuovere l’immagine delle bellezze locali.

Guenda Goria, infatti, negli scatti è impegnata nello sport, cammina in acque limpide e si immortala quando prende il sole. I seguaci del programma, però, non smettono di stare addosso all’ex gieffina. Allora, Guenda ha rilasciato una dichiarazione inaspettata: “Potrei aver trovato l’amore”. Barbara allora ha zittito tutti e ha chiesto maggiori informazioni.

Guenda, con uno splendido sorriso sul volto, ha detto: “C’è una bellissima luna in cielo. Diciamo che prima ero totalmente single, adesso un po’ meno”. Ospite anche lei in studio c’è Maria Teresa Ruta che, sentendo la notizia, si mette una mano sulla fronte, come se stesse apprendendo anche lei solo ora questa novità su sua figlia. La presentatrice chiede a Guenda: “Ma hai ripescato Telemaco?”. La ragazza risponde in modo molto enigmatico: “Non è detto”. Guenda ci ha lasciati tutti col fiato sospeso.