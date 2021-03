Stefania Orlando su Maria Teresa Ruta: “Ci siamo incrociate, nulla da chiarire”

Il Grande Fratello VIP è ormai terminato, ma non si fa altro che parlare ancora die concorrenti di questa edizione. In particolare, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta sembra che abbiano ancora qualcosa da chiarire, se non tra loro almeno al pubblico.

La mamma di Guenda Goria è uscita prima di Stefania Orlando, ancora migliore amica del vincitore Tommaso Zorzi e sembra non aver digerito l’eliminazione prima della finalissima: tra le due, gli ultimi tempi c’è stata un po’ di tensione.

Sembra infatti che Maria Teresa Ruta non abbia mai perdonato a Stefania Orlando il consiglio dato a Tommaso: ma come sono i rapporti oggi tra i tre? L’influencer 25 enne ha chiarito da Silvia Toffanin che per lui, Maria Teresa Ruta è falsissima.

Stefania Orlando ha invece replicato con una risposta lapidaria: “Io con Maria Teresa Ruta non devo chiarire nulla. Ci siamo incrociate dietro le quinte di Domenica Live“.

Maria Teresa Ruta ha commentato il rapporto con la sua ex amica spiegando:

Quando è uscita l’ho abbracciata, le ho detto ti voglio bene. Io ho detto solo una cosa che mi sembrava un suggerimento sbagliato a Tommaso di non parlarmi della sua nomination. Ad un’amica bisogna parlare in faccia. Io al suo posto avrei detto dille che l’hai nominata. Quando sono uscita ho sentito cosa hanno detto Tommaso e Stefania, mi hanno preso in giro. Lui non doveva affondare il coltello su Giulia, non gli serviva per vincere perchè per me era il vincitore.

La “Queen” non ha però voluto aprire l’argomento e ha parlato della presunta crisi in corso con l’amatissimo marito Simone Gianlorenzi: tutto finto! E spiega: