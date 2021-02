Guenda Goria sbotta contro l’eliminazione di sua madre dal GF Vip

Guenda Goria sbotta in diretta contro l'eliminazione dal reality di sua madre: "Non è giusto è stata presa di mira"

Il GF Vip è riuscito a sconvolgere anche Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta è rimasta sgomenta, ieri sera, nell’apprendere l’esito del televoto. Il pubblico, annuncia Alfonso Signorini, ha votato per eliminarla dal reality, nonostante tutti i sondaggi le fossero favorevoli. L’attesa, dopo la ventunesima nomination accumulata da Maria Teresa, non è stata molta: a stretto giro di posta è arrivato anche la ventiduesimo, che le è costato l’eliminazione.

La Ruta è uscita ufficialmente dalla porta rossa. Lo scontro era con Samantha De Grenet e Andrea Zenga, che hanno avuto la meglio. Guenda Goria era presente in studio come ospite, e non è riuscita a trattenersi. La ragazza è esplosa di rabbia e ha esclamato: “Non ho parole, sono arrabbiata nera, perché mamma è stata presa di mira da tutti, sono incavolata nera, non è giusto! E’ stata presa di mira da tutti, dentro la casa e fuori dalla casa. Questa cosa non è giusta perché mia mamma meritava la finale, come la meritano tutti quelli che sono partiti a settembre”.

E ancora: “E mia mamma in particolare meritava la finale! E vi siete accaniti tutti contro mia mamma, perché era facile accanirsi su di lei perché sorride sempre. Non è giusto. Sono arrabbiata nera. Molto più arrabbiata rispetto alla mia eliminazione, non è giusto”. Su una cosa Guenda ha piena ragione: in tutta questa edizione del GF Vip, Maria Teresa Ruta, è stata una delle figure centrali.

La sua eliminazione è stata davvero sconcertante e inaspettata, specie considerando che la scelta era tra lei, Samantha De Grenet e Andrea Zenga. Sicuramente gli ultimi due sono stati meno determinanti per il reality.

La delusione è stata palpabile anche all’interno dello studio del GF Vip dove si è visto chiaramente un Alfonso Signorini senza parole dinanzi a tale verdetto. La stessa Maria Teresa Ruta non si è trattenuta nel palesare la sua delusione