Si chiama Mirko Gancitano ed è il nuovo fidanzato di Guenda Goria. La ragazza è apparsa sul grande schermo ormai diverse volte dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP: la figlia di Maria Teresa Ruta ora non smette di far parlare di sé.

Proprio durante il percorso nella casa di Cinecittà è emerso che la ragazza avesse un flirt con un uomo molto più grande di nome Telemaco Dell’Aquila. Anche Maria Teresa Ruta aveva appreso della storia nella casa, ma sembra avesse affrontato la relazione con serenità.

Ora tra i due l’amore è finito, ma Guenda Goria può finalmente viversi una storia d’amore in serenità. La ragazza ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram e nella didascalia ha scritto “L’amore all’improvviso..”.

Anche il ragazzo, di 29 anni e videomaker ha pubblicato una foto dei due insieme scrivendo una didascalia che sembra testimoniare il loro amore.

Un mese fa, ti scrissi così: “Quando e se sarà il momento metterò questa, come nostra prima foto”. Sporchi, “zingarati”, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare.

Guenda Goria aveva spoilerato la sua relazione d’amore nel salotto di Pomeriggio Cinque, lei stessa ci teneva a far sapere al pubblico che questa volta i due fanno sul serio e che, dopo tanto tempo, la ragazza sta con un coetaneo.

Questa notizia è assolutamente vera. Notizia shock: è più giovane di me! Ha 29 anni, è un ragazzo meraviglioso, è stato un colpo di fulmine e sono felicissima, c’è speranza per tutte! Sono tornata ragazza, io che sono nonna dentro! Dura da un mesetto, è una storia semplice, pulita… Io sarei uscita allo scoperto già il giorno dopo! Ho avuto un grandissima emozione.

Sai quando incontri una persona e dici che è quello giusto? È così. È romantico come me, gli piace la luna piena, è dolce, è bello… Mi accompagnava a fare meravigliose passeggiate per vedere la luna piena. Mi ha conquistato piano piano con grande dolcezza. Cosa dice mamma Ruta? È desaparecidos! Di solito, commenta sempre, non ha ancora commentato…