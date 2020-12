Guenda Goria una furia chiede la squalifica di Filippo Nardi

La figlia di Maria Teresa Ruta non ci sta e attacca Filippo Nardi

E’ su tutte le furie Guenda Goria che chiede a gran voce la squalifica dal Grande Fratello Vip di Filippo Nardi dopo le dichiarazioni offensive nei confronti di sua mamma Maria Teresa Ruta. Intervistata da vari blog e settimanali, la figlia della Ruta ha invocato l’immediata squalifica di Filippo. Per chi non conoscesse la vicenda l’ex concorrente della prima edizione del GF qualche giorno fa mentre era in camera da letto, ha usato una frase molto offensiva su una pratica intima da fare alla Ruta.

Fonte: Mediaset

“Quando succedono queste cose c’è un imbarazzo generale e non si sa bene come reagire poiché sei all’interno di un gioco, anche se devo dire la verità sono una che di fronte a certe frasi comunque reagirebbe a difesa” – ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Mi sarei aspettata devo dire una presa di posizione dai nostri altri compagni di viaggio che hanno condiviso tre mesi insieme alla mamma un pochino più forte questo lo devo ammettere. Senza condannare nessuno però a volte anche un silenzio ha un peso”.

La Goria ha continuato sottolineando la gravità delle parole pronunciate da Nardi:

“Parliamo di un linguaggio al limite della decenza nei confronti di una signora e di una donna. Sono frasi di una gravità inaudita. Io sono arrabbiatissima da donna mi sento umiliata per mia mamma perché è stata trattata in una maniera vergognosa. Un uomo adulto che è anche un papà tra l’altro dice certe cose nei confronti di una mamma”.

Fonte: Google

Guenda Goria ha annunciato di essersi messa subito in contatto con gli autori del Gf Vip esprimendo la sue delusione: