Guendalina ed Edoardo raccontano la loro infanzia da separati: “Colpa dei nostri genitori”

Momento molto toccante ieri durante la puntata dell’Isola dei Famosi con protagonisti Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo. Anche se i due non sono più una coppia nel gioco, sono molto legati nella vita.

E ieri la produzione ha voluto fargli una sorpresa facendogli trovare una vecchia foto della loro infanzia. Periodo che li ha segnati molto a causa della separazione dei genitori.

Guendalina ed Edoardo sono andati alla postazione delle nomination ma hanno trovato una pergamena. All’interno vi era una foto di loro da bambini. Un ricordo che ha emozionato Guendalina che è scoppiata in lacrime facendogli ricordare i brutti momenti della separazione dei genitori e della lontananza dal fratello.

I genitori di Guendalina ed Edoardo si sono separati quando loro erano molto piccoli. E come molto spesso accade nelle separazioni, i figli prendono strade diverse. Guendalina è andata a vivere con il padre mentre Edoardo è rimasto con la mamma.

Fonte: web

La lontananza non è stata facile per loro. “Separarci è stata una cattiveria che non riesco a capire, siamo andati di mezzo per alcuni errori dei nostri genitori. È stato una schifezza che un giudice facesse scegliere a due bambini con chi stare” – ha detto Edoardo.

“Mi mancava mio fratello quando mi sentivo sola e nessuno mi capiva. Ho scelto di vivere con il mio papà, ma Edoardo è sempre stato il mio punto di riferimento e non averlo era brutto” – le parole di Guendalina.

Il loro riavvicinamento è avvenuto durante il periodo dell’adolescenza quando i due hanno iniziato a vedersi sempre con maggiore frequenza riscostruendo quel rapporto intenso che c’era.

Oggi i due sono molto affiatati e complici e si sta vedendo anche nella loro esperienza sull’Isola. In queste prime settimane non ci sono dubbi che siano stato i concorrenti più amati. Simpatici e genuini, Guendalina ed Edoardo hanno saputo mettersi in mostra sull’Isola.