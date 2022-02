Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi dopo l’accaduto: “così mantengo i miei tre figli da sola”

Guendalina Tavassi tornerà di nuovo in televisione e anche questa volta con un reality. La donna, pochi giorni fa, ha racontato che il suo ex marito è finito in carcere dopo le continue aggressioni.

Umberto D’Aponte ha violato anche un’ordinanza ristrettiva e nell’ultima aggressione ha provocato danni fisici anche al compagno di Guendalina Tavassi, Federico Perna.

Ora la donna partirà, probabilmente insieme a suo fratello Edoardo Tavassi, partiranno per l’Honduras e gli haters non hanno perso occasione per farla sentire una mamma sbagliata per aver scelto di lasciare i bambini in questo momento così delicato.

Ma la showgirl ha risposto così alle dure accuse:

Non ho chiesto a nessuno di andare all’Isola dei Famosi, anzi, tutta questa situazione sta solo che peggiorando tutto. I casting sono partiti a fine estate e non si chiede di partecipare, ma ti contattano per fare i provini se ti reputano interessante […]. Di certo se non ci penso io non campano d’aria, che ti piaccia o no questo è il mio lavoro con il quale da anni riesco a mantenere da sola tre figli.

La donna aveva parlato anche dell’aggressione e ha ricordato che i bimbi erano presenti a tutte le aggressioni, Sasy in particolare è shoccato.