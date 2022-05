Guendalina non partecipa alla prova immunità dell’Isola: “Ci ho rimesso la protesi l’ultima volta”

Ieri nuova puntata dell’Isola dei Famosi che ha ufficializzato il proseguo fino a fine giugno. Il gioco infatti doveva concludersi ieri sera. Ad inizio puntata c’è stata la prima prova da affrontare per i naufraghi, in palio l’immunità.

Il gioco scelto è stato quello dell’acqua alla gola. A scegliere le squadre Carmen Di Pietro e tre naufraghi sono rimasti fuori: Nicolas Vaporidis, Lory Del Santo e Guendalina Tavassi.

Alvin ha specificato che tutti e tre sono stati esclusi dalla prova a causa di problemi medici. Una notizia che ha colto di sorpresa Ilary soprattutto per quanto riguarda Guendalina.

La conduttrice ha quindi chiesto delucidazioni alla diretta interessata e Guendalina ha spiegato: “L’altra volta ci ho rimesso una protesi, non posso giocare. Io ci vorrei andare ma non posso” – ha detto.

Potrebbe esser stato quindi questo il problema medico che qualche settimana fa l’ha costretta a restare per qualche giorno in infermeria.

Ma l’avventura all’Isola dei Famosi per Guendalina si è conclusa ieri sera. Anche lei infatti come diversi altri naufraghi ha scelto di tornare a casa e non proseguire nel gioco.

I motivi sono familiari, Guendalina vuole tornare a casa dai suoi figli.

“Ho i miei bambini che non posso lasciare in questo momento. Per me è una pugnalata al cuore, ci ho pensato tanto. Sono felice per il programma che continua, non posso rimanere, da mamma devo tornare dai miei figli” – ha detto.

E ancora: “Ci sono cose importanti, non posso rimanere qua. Era il mio sogno stare qui, poter vincere e stare con Edoardo. Devo tornare a casa dai miei figli, devo risolvere delle cose, ho scadenze”.

Una notizia quella di tornare a casa coincisa anche con la scarcerazione dell’ex marito Umberto D’Aponte, denunciato per maltrattamenti dalla stessa Guendalina lo scorso novembre.