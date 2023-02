Guendalina Tavassi accusata di una rissa in un gara di danza: “Denuncerò”

Guendalina Tavassi finisce sotto accusa per via di una rissa scoppiata in uno spettacolo di danza

Nel corso delle ultime ore, Guendalina Tavassi è finita il mirino delle polemiche a seguito di una rissa scoppiata allo spettacolo di danza della figlia. Stando a quanto sostengono la maggior parte delle mamme, sarebbe stata proprio lei la responsabile della lite. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Guendalina Tavassi è senza freni in una gara di danza dove avrebbe dovuto gareggiare anche sua figlia. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, non solo sarebbe stata coinvolta in una rissa ma sarebbe stata addirittura accusata di esserne la responsabile.

A far luce sulla questione ci hanno pensato alcune mamme che erano presenti allo spettacolo di danza. Infatti, un testimone ha raccontato:

Ha iniziato Guendalina Tavassi. È stata lei, io ero in fila per entrare. L’ho vista, si è picchiata con un’altra mamma per dei posti a sedere.

Sara Carfoli, la quale fa parte dell’organizzazione, ha rivelato qualche retroscena in più. Nel dettaglio, quest’ultima ha spiegato che l’esibizione è stata annullata ed è stato necessario l’intervento della polizia per riportare l’ordine:

Non abbiamo un servizio di sicurezza, il nostro staff è composto da volontari ed ex danzatrici. Non ci era mai capitato di avere un pubblico violento, che ci ha anche minacciate. Chi era in coda a un certo punto ha spinto per entrare. Poi la rissa e l’arrivo delle forze dell’ordine.

Nel frattempo, l’ex di Umberto D’Aponte ha negato ogni accusa ed ha anche minacciato di denunciare gli autori di tali dichiarazioni. Queste sono state le sue parole ai microfoni del “Quotidiano”: