È forse finito un incubo per Guendalina Tavassi, la showgirl si è sfogata questa mattina sui social raccontando cosa sta succedendo nella sua vita.

Il suo ex marito, Umberto D’Aponte è finito in carcere. L’uomo è stato al centro di diversi polveroni mediatici per aver aggredito più volte la donna.

Molte volte Guendalina Tavassi non ha mostrato i segni della violenza, ma in molte altre occasioni invece ha mostrato i lividi e gli occhi neri.

Fino a che, meno di un mese fa, la donna e il suo attuale compagno sono stati di nuovo aggrediti da D’Aponte, proprio fuori dalla scuola dei due figli Chloe e Salvatore.

In quell’occasione ha avuto la peggio Federico Perna, il nuovo fidanzato della donna. Ora la showgirl ha sbottato sui social e ha spiegato quanto sta vivendo:

I miei figli sono sempre stati presenti alle aggressioni, anche all’ultima, premeditata, avvenuta da due persone dentro una macchina. Lo hanno fatto davanti a mio figlio Sasy che li implorava di fermarsi. Nessuno viene arrestato così. Ad oggi nessuno finisce in galera così. Quindi se lui è finito in galera è perché io sono una M che ho denunciato? Quindi quando muoiono le donne con i bambini dite poverina? La gente in galera ci va da sola per quello che ha fatto, per tutte le denunce ricevute per ciò che ha fatto. Nessuno si è inventato niente.

In molti hanno insultato la donna per aver denunciato, così ha concluso: