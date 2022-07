Guendalina Tavassi cambia vita: l’annuncio dell’ex naufraga ha sorpreso i fan

Senza ombra di dubbio Guendalina Tavassi è uno dei personaggi più amati del mondo dei social, oltre che essere stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. In queste ultime ore il nome dell’influencer è tornato ad occupare le pagine di cronaca rosa per aver fatto un annuncio che ha sorpreso tutti i suoi fan. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Guendalina Tavassi cambia vita. In queste ultime ore l’influencer ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha annunciato tutte le novità lavorative che pian piano stanno prendendo piede nella sua vita. La donna ha infatti comunicato che presto sarà in Turchia per svolgere il ruolo di accompagnatrice nei viaggi per la chirurgia estetica.

Queste sono state le parole con cui Guendalina ha dato l’annuncio:

Dopo le vostre richieste per la chirurgia in Turchia, abbiamo riorganizzato il viaggio. Non è un viaggio di turismo. Sì ci divertiremo anche, ma è una cosa per chi si deve operare. Sarò con voi e quindi il divertimento ci sarà, ma è una cosa seria.

E, continuando, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha dichiarato:

Mi state bombardando di messaggi per la partenza del 5 ottobre. Vi spiego bene tutto adesso perché altrimenti non capite. Se volete partire con noi, io accompagnerò dei gruppi in Turchia per delle operazioni. Operazioni di qualsiasi tipo, per il trapianto dei capelli, per i denti, per il naso, per i glutei, per l’addominoplastica.

E ancora:

Potete rifarvi tutto, qualsiasi operazione. Dovete compilare il modulo e leggere bene tutto. Tra l’altro loro sono tutti italiani e così capiamo tutto. Io ci sarò a sostenervi e incoraggiarvi. I chirurghi sono i migliori al mondo, i nostri chirurghi vanno a fare i master in Turchia. Mi ci sono operata io, tutta la mia famiglia e le mie amiche, ma anche tante persone qui su Instagram che ancora mi ringraziano.

E, infine, la Tavassi ha concluso così: