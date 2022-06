Guendalina Tavassi: festa da sogno per i 18 anni di sua figlia Gaia con all'aiuto di un event planner

Guendalina Tavassi è stata senza ombra di dubbio una naufraga molto chiacchierata durante questa edizione de L’Isola dei Famosi. L’attaccamento della donna per suo fratello Edoardo e le varie vicissitudini di cui si è resa protagonista hanno fatto sì che il pubblico inizia ad interessarsi sempre di più delle sue vicende personali.

Ora che Guendalina è tornata in Italia, di certo non ha smesso di attirare la curiosità dei telespettatori e dei followers sui social. A scatenare le voci del web, questa volta, è stato lieto evento che l’ex naufraga ha celebrato in maniera a dir poco vistosa.

I lettori ben sanno che la Tavassi ha una figlia che ama molto: Gaia Nicolini. La ragazza è da poco diventata maggiorenne e ovviamente sua madre non ha potuto che celebrare l’evento in grande stile. Il regalo che Gaia ha ricevuto da sua madre per il raggiungimento della maggiore età è stata una festa assolutamente indimenticabile.

A quanto pare, l’ex naufraga ha speso una cifra non indifferente. Il party è stato organizzato nel minimo dettaglio grazie anche all’aiuto di un event planner ingaggiato appositamente per l’occasione.

Il motivo principale della festa è stato in rosa che ha dominato ogni minuzia dell’evento, partendo proprio dal vestito piumato della festeggiata. Guendalina Tavassi, invece, ha indossato un abito blu argentato firmato Lea Damiano.

Anche i più piccoli di casa Tavassi, Sasy e Chloe, erano vestiti di tutto punto: la piccola Chloe indossava addirittura uno strascico. La festa è stata anche un’occasione per Guendalina di incontrare nuovamente il suo ex compagno Remo Nicolini, che è anche il padre di Gaia.

Ovviamente, era presente alla festa anche l’attuale compagno dell’ex naufraga, Federico Perna. A coronare questo party, che è già statl definita sui social la festa dell’anno, l’esibizione della tiktoker Rita De Crescenzo, che ha ballato sulle note di “Ma tu vulisse fa na gar e ball?”.