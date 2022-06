Guendalina Tavassi commenta il ritiro di Edoardo: “Sono incavolata nera”

Edoardo Tavassi si è ritirato dall’Isola dei Famosi ad un passo dalla finale a causa di un infortunio al ginocchio. L’isola ha perso così uno dei personaggi più amati e di sicuro uno dei favoriti per la vittoria finale.

La sorella Guendalina che ha lasciato il gioco alcune settimane fa appena saputo del prolungamento del programma, si è sfogata sui social dicendo la sua sul ritiro di Edoardo.

“Purtroppo sono delusa, triste e inca***ta nera sempre nei confronti della vita che è ingiusta. È ingiusta perché io ho dovuto abbandonare l’Isola in quanto sapevo che il programma durava fino al 23 e non sapevo neanche di arrivare fino a quel giorno. Quando hanno deciso di prolungare il programma purtroppo sapevo di non poter rimanere per cause mie personali. E per me l’unica speranza era Edoardo. Ho convinto Edo a rimanere, anche lui non riusciva più a stare, stava malissimo. Anche se voi nel programma ci vedevate sempre ridere e scherzare, comunque è un programma veramente tosto dove non mangi, quindi patisci la fame, la mancanza dei tuoi cari, la noia delle giornate interminabili, il sonno” – ha svelato Guendalina.

E ancora: “Speravo in Edo perché mi dicevo che mi avrebbe dato la soddisfazione della finale. Credevo che sarebbe stato la mia rivincita. E invece nulla si è fatto male a a 7 giorni dalla finale” – le parole della ex gieffina visibilmente dispiaciuta.

Per Guenda Edoardo è il vincitore morale dell’isola senza dubbi. “Per me lui è il vincitore morale di questa Isola. Per me poteva anche vincere. Poi sarei stata contenta anche se avesse vinto un altro, ma sarebbe stato bello vederlo in finale o sul podio”.

“Questa è la vita e la nostra è fatta così. Sono fiera del suo percorso. E dico: e che cavolo sei stato su una cavolo di stuoia per mesi e l’altro giorno dovevi proprio andare a fare questa escursione?!” – le sue parole dette anche con un briciolo di rabbia.