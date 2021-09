Guendalina Tavassi si scaglia duramente contro l'ex marito, sembrerebbe che alla showgirl non piaccia come si relaziona con i bambini

È stata un’estate piena di emozioni per Guendalina Tavassi, tuttavia, l’ex opinionista di Barbara D’Urso deve ancora fare i conti con l’ex marito. Sembra che alla donna non piaccia molto il rapporto che Umberto D’Aponte ha instaurato con i figli dopo la rottura.

Proprio ieri, la showgirl è tornata a parlare dei problemi che si trova ad affrontare con l’ex compagno. In questi giorni Umberto D’Aponte ha spesso mostrato la figlia in comune sui social, in alcuni episodi anche un po’ imbarazzanti.

Detto questo io non voglio creare guerre sui social. Non l’ho mai fatto e infatti mi prendo un sacco di insulti e cattiverie gratuitamente. Perché non ho mai detto la verità e i fatti reali. Però mi sono rotta le pa**e di vedere gente che utilizza e sfrutta i figli solo per fare follower e la vittima su Instagram. Se uno deve fare il padre o il genitore, o quello che sia lo facesse senza scrivere stronz**e o piangere o far finta di essere quello che poi realmente non si è.

Insomma, seppur senza un riferimento diretto all’ex marito, sembra chiaro che ce l’avete con lui. La reazione dell’ex marito non è tardata ad arrivare e in un breve messaggio ha spiegato:

E poi ti arrivano dei messaggi che ti distruggono la mattinata. Certe cose mi mettono un attimo ko. Non so nemmenos e ho la forza e la voglia di reagire o far finta di nulla. Detto questo buona giornata a tutti.

Umberto D’Aponte era pronto a riconquistare la moglie, ma la donna ora è felicemente fidanzata con un altro uomo e non sembra essere intenzionata a tornare indietro.