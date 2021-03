Umberto D’Aponte su Guendalina Tavassi: “La fede non me la tolgo finché..”

Umberto D'Aponte e Guendalina Tavassi si sono laciati, ma lui non si rassegna: in un video spiega perché ha ancora la fede

Tra Guendalina Tavassi e il marito Umberto D’Aponte è ormai finita. A dare il triste annunci ai fan è stata l’influencer e showgirl qualche giorno fa, la donna dopo una serie di rumors è stata costretta ad intervenire raccontando tutta la verità.

Seppur conviventi nella stessa cosa, tra lei e il marito è ormai finita per sempre. La donna non ha fatto mistero però che tra i due scorre sempre buon sangue e proprio per il bene delle due bimbe che hanno insieme hanno deciso di continuare a vivere insieme.

Guendalina Tavassi è tornata più volte sull’argomento visto che ai follower non sfugge proprio nulla. La showgirl ha spiegato di aver riprovato a ricostruire il rapporto, motivo anche per il quale i due si sono mostrati insieme a San Valentino, ma purtroppo non è andata.

Oggi, dopo mesi di silenzio anche Umberto D’Apone ha deciso di mostrarsi sui social e raccontare la sua versione. Dopo aver mostrato i risultati del trapianto di capelli i più curiosi sono andati ovviamente sull’argomento.

L’uomo non ha mai nascosto di voler riprovare a riconquistare la mamma delle sue figlie, ma al momento sembra non esserci margine di recupero. Umberto però porta ancora la fede e proprio non vuole rassegnarsi.

I fan l’hanno notato e hanno chiesto spiegazione sull’anello di matrimonio. Con gli occhi lucidi e tanta commozione ha spiegato perché ha deciso di tenere la fede nuziale:

Io non la toglierò mai. Nel senso che finché non firmo le carte del divorzio e Guendalina se ne va dalla vita mia non la toglierò mai. Guendalina mi ha dato due figli ed è mia moglie. Non mi fate più questa domanda.

Chissà se tra i due tornerà mai il sereno.