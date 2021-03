Guendalina Tavassi e il marito Umberto separati in casa e ora emerge un’inquietante verità sul video

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte si sono lasciati. La coppia non sta più insieme da un bel po’ ormai, ma solo ora la ragazza ha deciso di rompere il silenzio e raccontare ai suoi fan quanto sta accadendo. Lo scenario è senz’altro strano.

I due sembrano esser separati in casa, e come spiega la stessa Guendalina Tavassi l’amore tra i due è sempre molto forte, per il bene dei figli i ragazzi riescono a tenere anche in casa una splendida armonia.

“Vi chiedo solo di evitare di scrivere ed insinuare su situazioni inesistenti” – ha scritto Guendalina Tavassi su Instagram, – “Vi chiedo di avere un minimo di tatto e sensibilità su questa vicenda, vorrei solo serenità per i miei figli e per la mia famiglia. Umberto è il padre dei miei figli, la persona più importante della nostra vita, ci vogliamo un bene smisurato e viviamo in armonia per l’amore dei nostri bambini”.

Poi prosegue, raccontando i dettagli di quello che accade nelle mura domestiche. La giovane spiega:

Siamo separati in casa da mesi, e che questo fatto sia rimasto privato finora è la prova del raggiunto equilibrio familiare, un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo i figli.

Ai più attenti però, qualcosa non torna: i due il giorno di San Valentino si scambiavano romanticherie sui social. Non è vero quindi che si sarebbero separati da mesi?

Sembra che dietro questa storia ci sia anche un tradimento, ma è da parte di entrambi? In un primo momento è emersa la voce solo del tradimento del marito ma sui social sembra emergere un’altra verità.

Alessandro Rosica, meglio conosciuto come Investigatore Social ha parlato anche dell’episodio di revenge porn subito dalla coppia. Secondo la sua versione dei fatti, sembra che l’episodio non sia da ricondurre ad un hackeraggio, ma dal fatto che la ragazza abbia mandato il video a un uomo di Napoli. Sarà la verità? Per il momento ci atteniamo alle parole della protagonista.