In un periodo già così difficile, la cattiveria delle persone può essere letale. Questa volta, vittima di un reato gravissimo è Guendalina Tavassi, nota showgirl e influencer. Alla ragazza è stato hackerata il suo account i Cloud e le sono stati rubati video intimi.

La donna, insieme al marito Umberto D’Aponte, ha sporto denuncia contro chi le ha rubato quel materiale. Guendalina Tavassi, che ricordiamo è anche mamma di tre bambini, è comprensibilmente disperata.

Si tratterebbero di video, girati in totale intimità con suo marito, che ora sono sui cellulare di tutti. Un reato gravissimo, proprio in questo momento in cui si parla tanto di revenge p0rn, un’altra vittima è finita nella rete degli hacker.

Al momento, non è ancora chiaro chi abbia rubato il materiale a Guendalina. Pare che la donna abbia però qualche nome di chi ha ricevuto i video e sarà dunque possibile risalire forse al colpevole.

L’appello di Guendalina Tavassi

Il tutto è stato documentato con delle numerose storie Instagram, in cui, in lacrime, la donna ha chiesto aiuto.

Sto andando dalla polizia perché abbiamo appena scoperto io e Umberto che hanno rubato il mio iCloud e hanno rubato delle cose private, cose miei personali fatte con mio marito e adesso chiunque sta divulgando questi video, li sta salvando… Purtroppo io devo dare i nominativi alla polizia, verra denunciato per risalire a chi è stato a rubarmi tutte le informazioni e tutte le cose mie private.

Per favore ragazzi, aiutatemi! Comunque sono una mamma, ho dei figli, un marito e queste cose sono private, di vita privata di ogni persona e questa è veramente oltre che illegale che va a rovinare la vita delle persone.

Purtroppo quello che mi è successo è uno schifo perchè può succedere a tutti di fare video ma sono personali […] Se faccio un video sul mio telefono personale. Non penso che nessuno di voi non ha mai fatto una cosa del genere, sono cose normali! Una li tiene privatamente per sè.

Voi mi vedete sempre forte e sorridente ma purtroppo questi casi toccano anche a me perchè comunque sono una mamma, sono una persona anch’io, faccio sempre la cretina, rido e scherzo ma queste cose ne sono successe, abbiamo avuto altri esempi di altre persone a cui è successo tutto questo, altre non finite bene. Io per fortuna sono una persona forte ma questa cosa è veramente orribile! A quelle merd* non so neanche se augurare la morte perchè andrebbero via dalla terra senza soffrire…