Guendalina Tavassi in infermeria: cosa sta succedendo?

Dopo Blind anche Guendalina Tavassi è stata costretta a ricorrere alle cure mediche all’Isola dei Famosi.

L’annuncio è arrivato direttamente dalla produzione che ha reso noto:

“Blind e Guendalina Tavassi sono momentaneamente assenti per accertamenti medici” – questo si è letto durante il daytime su Canale 5.

Non è chiaro cosa abbia la naufraga tanto da richiedere il supporto sanitario. A tranquillizzare però i fan è stato il fidanzato di Guendalina Federico Perna che sui social ha aggiornato sulle condizioni della Tavassi.

“Sono stato avvisato ma nulla di grave. Speriamo che tra qualche giorno si riprenda.” – ha detto. Quindi nulla di grave per lei e tempo qualche giorno dovrebbe tornare sull’isola.

Stessa cosa anche per Blind assente però già da diversi giorni. Nella scorsa puntata Alvin ha reso noto di che problema soffre il cantante.

Fonte: web

“Da ieri è nella nostra infermeria, non è stato bene in questi giorni e il malore è dovuto a un’infezione cutanea, ho parlato con i dottori e preferiscono tenerlo lontano per tre giorni dal sole e dall’acqua salata” – l’annuncio dell’inviato.

Al momento Blind si trova ancora in infermeria. E sui social c’è chi ha iniziato a protestare per la prolungata assenza dal programma.

In molti non hanno visto di buon gusto la cosa. Blind è stato assente anche nella scorsa puntata non potendo nominare e non potendo essere nominabile.

Ci si chiede per quanto tempo può restare in infermeria prima di dover lasciare il gioco? In molti hanno richiamato le vecchie edizioni del reality, quelle che andavano in onda ancora sulla Rai.

In quelle occasioni dopo 24 ore dalla permanenza in infermeria, si era automaticamente squalificati. Cosa accadrà invece questa volta? Maggiori informazioni le sapremo nel corso della prossima puntata in programma il prossimo lunedì.