Guendalina Tavassi, la figlia Gaia starebbe frequentando un noto calciatore: l’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Guendalina Tavassi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Stando a quanto emerso dalle pagine di ‘Novella 2000’, pare che la primogenita dell’influencer, Gaia Nicolini, starebbe frequentando un noto calciatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli del gossip.

Gaia Nicolini è la figlia che Guendalina Tavassi ha avuto dall’ex compagno Remo Nicolini. Come già anticipato, in questi giorni il nome della 19enne sta occupando ampio spazio fra le pagine di gossip per uno scoop lanciato dal settimanale ‘Novella 2000’ che sta facendo molto chiacchierare.

Stando a quanto rivelato dal noto giornale, pare che Gaia Nicolini abbia iniziato una frequentazione con l’ex calciatore di Roma e Inter Radja Nainggolan. I due sono stati pizzicati per le strade di Bruxelles e poi a casa del calciatore. Queste sono state le parole del noto magazine a riguardo:

Gaia Nicolini, la figlia di Guendalina Tavassi, potrebbe avere un flirt in corso con il calciatore Radja Nainggolan. A quanto pare sabato scorso la ragazza avrebbe preso un aereo per Anversa e dopo poche ore ha pubblicato un’Instagram Story in cui si trovava a casa dello sportivo. Questa, però, è stata rimossa subito.

Anche la rivista ‘sdltv.gossip’ ha condiviso sulla propria pagina Instagram un video che ritrae i due giovani in giro per le strade di Bruxelles. Nonostante il gossip stia diventando sempre più insistente, al momento i diretti interessati non hanno confermato né smentito il rumor in circolazione ed ha preferito rimanere in silenzio. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Gaia Nicolini e l’ex calciatore della Roma e dell’Inter usciranno allo scoperto per rendere pubblica la loro relazione.