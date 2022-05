Guendalina Tavassi lascia l’Isola dei Famosi. C’entra la scarcerazione dell’ex marito?

I naufraghi ieri sono stati chiamati a decidere se restare e proseguire la loro avventura all’Isola dei Famosi. Come noto il reality visti gli ottimi ascolti è stato prolungato fino a fine giugno e la puntata di ieri che doveva essere la finale si è trasformata in un puntata di addii.

A lasciare l’Honduras anche Guendalina Tavassi che ha deciso di tornare a casa dai suoi figli e per risolvere alcune faccende. Con lei hanno detto addio anche Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind.

“Ho i miei bambini che non posso lasciare in questo momento. Per me è una pugnalata al cuore, ci ho pensato tanto. Sono felice per il programma che continua, non posso rimanere, da mamma devo tornare dai miei figli” – ha detto Guendalina visibilmente dispiaciuta da questa decisione.

Ilary Blasi e gli opinionisti hanno provato a convincere l’ex gieffina, ma nemmeno l’intervento del padre Luciano in un video ha fatto cambiare idea a Guendalina.

“Qui non c’è nessun rischio di nulla, ci intendiamo. Non hai incombenze” – le parole del papà ma la naufraga è stata irremovibile.

Fonte: web

“Ci sono cose importanti, non posso rimanere qua. Era il mio sogno stare qui, poter vincere e stare con Edoardo. Devo tornare a casa dai miei figli, devo risolvere delle cose, ho scadenze” – ha detto.

Guendalina Tavassi, scarcerato il suo ex marito

Tra le faccende da affrontare anche la scarcerazione dell’ex marito Umberto D’Aponte. L’uomo era finito in carcere dopo i maltrattamenti denunciati dalla stessa Guendalina.

L’ex gieffina dinnanzi alle continue violenze verbali e fisiche del compagno trovò il coraggio di denunciarlo alle autorità competenti.

A svelare il ritorno a casa di Umberto sua sorella Mery sui social. “Lui è a casa e questo è quello che conta per noi, che stia con i suoi affetti” – ha detto ai suoi fan.