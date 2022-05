Guendalina Tavassi dopo la decisione di lasciare l’Isola dei Famosi è tornata in Italia dove ha potuto riabbracciare i suoi figli e il suo compagno. Qualche giorno fa in attesa di prendere l’aereo per l’Italia è tornata a prendere possesso anche del suo cellulare.

E ovviamente è tornata anche sui social dove ha salutato i suoi followers. “Buongiorno flowers! Quanto mi siete mancati, non ho più voce come al mio solito. Sono qua nella camera d’albergo, sto per partire sto per tornare, sono emozionatissima, non so neanche più come si usa questo telefono, ci sono filtri nuovi?” – ha detto nelle storie di Instagram con la sua solita ironia che la contraddistingue.

Poi Guendalina ha proseguito dicendo: “Grazie a tutti per i messaggi bellissimi, grazie per il sostegno, grazie veramente di cuore, sono stata malissimo, ma è stata un’esperienza indimenticabile, poi piano piano parleremo.. Mò c’è il pullman e devo scappare, ho tutte le valigie e me ne devo andare però volevo salutarvi al volissimo, con sti capelli di M, non vedo l’ora di andare dal parrucchiere”.

Fonte: web

Prima di partire per l’Italia Guendalina ha fatto una confessione ai suoi fan. L’ex gieffina ha ammesso di aver avuto dei problemi alimentari dopo settimane di quasi digiuno.

Guendalina Tavassi, i disturbi alimentari dopo l’isola

“Non vedo l’ora di riabbracciare i miei figli e di riabbracciare il mio cuore che mi manca da morire, di parlare con tutti voi. Calcolate che per me adesso il telefono è una cosa stranissima, lo ho ripreso e mi sembra che escano di fuori le cose, dovrò fare un corso. Per ora ho solo mangiato e vomitato però chissenefrega, mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa, il letto è fantastico pure se ce stanno gli animali, ma non fa niente” – le sue parole.

Dopo settimane di regime alimentare ridotto al minimo, riprendere con l’abituale alimentazione non è facile e va fatto in modo graduale. Normale all’inizio avere dei disturbi perché il corpo non è più abituato.

La stessa cosa successe anche a Awed, Andrea Cerioli ed Ignazio Moser nella scorsa edizione che si sentirono male dopo aver mangiato di tutto e di più al McDonald’s dell’aeroporto nel viaggio di ritorno.