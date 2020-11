In un momento così delicato in cui si parla molto di violenza di genere, purtroppo, ancora accadono episodi gravissimi. Questa volta, la terribile violenza, seppur non fisica, è accaduta a Guendalina Tavassi, nota showgirl ed influencer.

Come saprete, alla donna sono stati rubati dei video intimi girati con il marito dal suo iCloud. Accortasi subito della gravissima violazione della privacy, Guendalina ha sporto denuncia, ma ormai era troppo tardi.

Tutto il materiale è finito in rete sconvolgendo la sua vita, ma anche la sua intimità con il marito Umberto che, comprensibilmente, come lei è distrutto da questa vicenda.

La donna ha deciso di rilasciare un’intervista a Fanpage.it raccontando i dettagli di quanto accaduto. Fortunatamente, come la donna ha anche specificato, moltissime persone le stanno vicine “Sono bombardata di messaggi, ma soprattutto belli, non mi aspettavo tanta solidarietà”.

La donna ha poi raccontato di come ha scoperto che i suoi video fossero in rete. Il racconto è da brividi e la donna, è visibilmente scossa:

L’ex gieffina si è chiesta come avessero fatto ad ottenere i video. Seppur nessuna ipotesi è certa, quella che resta più valida è che la donna abbia cliccato su qualche email fedelmente riprodotta.

Mi avevano mandato una mail in cui mi chiedevano di accedere al mio account, io pensavo volessero darmi la spunta blu, ho cliccato e me l’hanno rubato. Succede in questo modo. Potrebbero avere hackerato il mio telefono così come quello di mio marito. Quei video erano in una cartella di foto nascoste. Non so com’è potuto accadere ma so che si sono sparsi in una maniera così veloce che è impossibile fermarli. Sono arrivata a pensare che spero ce l’abbiano tutti questi video, così che questa situazione termini.