Guendalina Tavassi, ricordate la figlia Gaia? Ecco cosa fa oggi

Guendalina Tavassi è stata una delle naufraghe più apprezzati di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Insieme al fratello Edoardo hanno formato una coppia simpatica e irriverente che purtroppo non è arrivata fino alla fine.

Questo soprattutto per la decisione presa da Guendalina di non proseguire con il reality quest’anno prolungato di altri due mese, ma di tornare a casa.

Guendalina ha espresso la volontà di tornare a casa dai suoi figli e per risolvere alcune faccende personali. Un addio molto sentito dai suoi fan che volevano che arrivasse fortemente alle fasi finali del gioco.

Purtroppo non la rivedremo nemmeno in studio per le puntate finali visto che come lei stessa ha raccontato è scaduto il contratto con Mediaset e non gli è stato rinnovato.

Ma comunque Guendalina è molto seguita sui social dove porta avanti la sua attività di influencer. Guendalina non tutti sanno che ha una figlia di nome Gaia avuta quando lei aveva 17 anni. Quando Guendalina ha partecipato al Grande Fratello che gli ha permesso poi di entrare nel mondo dello spettacolo già aveva la figlia.

Fonte: web

Ora Gaia è cresciuta ed è diventata maggiorenne. Anche lei sta seguendo le orme della madre e sui social vanta giù un importante seguito. Ogni anno lei e sua mamma organizzano la festa a tema per il compleanno.

Un party esclusivo con numerosi invitati. Quest’anno lei e sua figlia non hanno ancora deciso il tema della festa. Ma già si sa chi parteciperà.

La famosa tiktoker napoletana Rita De Crescenzo ha infatti annunciato la presenza al compleanno di Gaia. A quanto pare la ragazza si è affezionata molto a Rita e l’avrebbe invitata al suo party. “Me ne vado a Roma da Gaia” – ha detto sui social la tiktoker che ha di recente anche registrato un suo brand di abbigliamento. “Svergognata” è il nome scelto dalla De Crescenzo che aprirà anche un negozio a Napoli.

Profumi, diari, portapenne, borse, cover per cellulari, t-shirt, teli da mare, fasce per capelli, zaini con impressa la sua foto e con la scritta del marchio Svergognata. Questa la sua idea di brand per la De Crescenzo che vanta davvero un grandissimo seguito sui social.