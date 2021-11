Guendalina Tavassi proprio non le manda a dire, c’è chi la ama e chi la odia in ogni caso rimane una delle concorrenti del Grande Fratello VIP più iconiche del reality. Proprio la showgirl ora ha deciso di rivolgere un sentito appello ad Alfonso Signorini!

Sembra infatti che gli autori non la voglio di nuovo nella casa, anche se quest’anno di minestre riscaldate ne stiamo vedendo. Per la seconda volta è rientrata Maria Monsé, con lei entreranno anche Valeria Marini e Giacomo Urtis, concorrenti già rivisti.

Ma non solo, prenderanno parte anche ex colleghi di Guendalina Tavassi in persona che si è sfogata:

Stavo vedendo chi hanno preso al GF Vip. Questa è una congiura contro di me. Io non lo so per quale motivo non mi vogliono, ma c’è qualcuno che rema contro di me. Io ho un sogno e prima o poi si realizzerà, è quello di rientrare. Però prendere dei personaggi che sono già stati altre 2 o 3 volte e che non mi sembra abbiano fatto chissà cosa, altri presi a caso. Hanno detto ‘qual è quello che conta meno di tutti? Ok lui prendiamolo subito’ e poi non prendono me. Io sono da GF ragazzi, è inutile, posso stare antipatica, simpatica, ma comunque posso stare qualcosa. Invece ci sono persone che se chiamano i licheni o i molluschi era meglio.

E poi il riferimento proprio ai prossimi concorrenti tra cui Ferdinando Giordano: “Non dico nulla sui personaggi che hanno preso prima, anche se io autore avrei preso altri. Ma prendere persone che erano nelle mia edizione… oppure prendere persone che hanno denigrato il GF… Prendete me dai, su prendetemi!”. E conclude: