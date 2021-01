Guglielmo Scilla si confessa: fidanzati e coming out

La sua goliardia e il suo sarcasmo spopola tra i più giovani. Guglielmo Scilla, meglio conosciuto sul web come Willwoosh, ha deciso di aprirsi e raccontare un po’ la sua storia: dai fidanzati segreti al coming out.

Lo youtuber ha contribuito a combattere l’omofobia e quando può, cerca di lanciare dei messaggi per sensibilizzare le persone a fare dei passi avanti verso la comunità LGBT.

Guglielmo Scilla ormai non si nasconde più, il ragazzo ha le spalle forti e riesce a tenere duro anche contro coloro che ancora vivono nell’ignoranza. Il ragazzo si è lasciato recentemente con il suo fidanzato storico, Luigi di Lella ed era stato lui stesso a raccontarlo.

Sulla rottura il ragazzo è stato chiaro, nessun ripensamento. Era una storia ormai giunta al capolinea, ma poi ha risposto ironicamente ad una serie di domande anche un po’ personali.

“No, non mi manca il mio ex. Credo che entrambi stiamo molto meglio dopo la separazione. Lui lo vedo molto più sereno e felice e lo stesso vale per me. Se ho frequentato uomini famosi? Vero, però mi faccio i cavoli miei e campo cent’anni. Provare un trio? Non fa per me, di base sono super monogamo. Il mio ruolo? A seconda della persona con cui sto. Credo di cercare cose diverse o entrambe allo stesso tempo. Poi comunque non sono cavoli vostri. Un tipo preciso di amore? Diciamo di sì. Ci sono cose che mi piacciono molto. Altre però cambiano sempre. Comunque sì, ci sono delle caratteristiche che cerco”.

Il coming out del giovane però ha portato anche dei risvolti negativi, in particolare per i suoi sogni nel cinema. Come per molti altri aspiranti attori succede, non è facile poi lavorare.