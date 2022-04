Ieri nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Ad inizio trasmissione Ilary Blasi ha dato l’esito del televoto. A sfidarsi erano Gustavo Rodriguez, Nick Luciano e Nicolas Vaporidis.

Ad avere la peggio è stato il papà dei Rodriguez che ha lasciato Playa Palapa per trasferirsi a Playa Sgamada dove giungono tutti gli eliminati.

Come di consueto prima di lasciare la Palapa Ilary Blasi ha invitato Gustavo a dare il bacio di Giuda che è finito a Guendalina Tavassi con cui aveva litigato poco prima della diretta.

Guendalina ha allungato la mano per farsela baciare e Gustavo da vero gentiluomo lo ha fatto. Ma poco dopo ha fatto un gesto che sui social è stato molto criticato.

Fonte: web

L’ex concorrente del Grande Fratello se è pulita vistosamente quasi infastidita dal bacio. Sui social in molti hanno criticato il gesto di Guendalina.

La gaffe di Ilary Blasi

Ma Ilary Blasi nel salutare Gustavo ha commesso una vera e propria gaffe. Dimenticandosi che l’uomo doveva trasferirsi su Playa Sgamada ha detto di attenderlo a Milano.

Intanto ieri in puntata si è cercato di far chiarire Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez che sono ai ferri corti.

Jeremias Rodriguez si è rifiutato di chiarire con Nicolas Vaporidis

L’argentino però si è rifiutato di chiarire alzando un vero e proprio muro e invitando il compagno d’avventura a non parlare più di lui.

“Non ho nulla da dire. Mi va bene così, tutto quello che ha detto. Ha ragione Vladimir, avete ragione sempre. Bravi. Non ho nulla da dire. Avete ragione e chiedo scusa all’Italia. Non ho nulla da dire. Di Nicolas penso che è un fenomeno, che ha vinto lui e che avete tutti ragione. Non ho nulla da dire. Cosa penso di Nicolas? L’ho già detto, è un fenomeno, il numero uno a giocare. Va bene tutto, avete ragione su tutto” – le sue parole mentre Nicolas ha cercato comunque un confronto.