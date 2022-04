La scorsa settimana Antonio Zequila ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso parlando del bilancio della sua avventura all’Isola dei Famosi, ha anche fatto il nome di chi lo ha deluso di più tra i concorrenti. Per Zequila Jeremias Rodriguez è stato quello più deludente.

“La persona invece che più mi ha deluso è Jeremias. Lui un ragazzo arrogante, maleducato e irrispettoso. Quando eravamo a ripararci dentro la casetta per il temporale, noi stavamo parlando. Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto “stai zitto” al padre. Gustavo è poi uscito fuori in lacrime e io l’ho abbracciato. Gli ho chiesto il motivo per il quale Jeremias si fosse comportato in quel modo. Lui mi ha confidato un segreto che però non posso rivelare” – ha detto.

Di quale segreto stava parlando Zequila? A quanto pare Jeremias quando viveva in Argentina ha combinato un grosso guaio con il padre che lo rinchiuse in casa.

A svelare la vicenda in realtà furono sia Jeremias che la sorella Cecilia durante la loro avventura al GF Vip.

Fonte: web

Cecilia palando con Ignazio Moser nella casa confidò: “Nei momenti più strani di Jeremias era difficile parlare con lui, Belen non ci riusciva. Lui quando sta male non vuole parlare, quando stava così e aveva quei momenti era difficile, devi saperlo prendere. Io stavo con lui in silenzio. Lui voleva stare solo con me. Non voleva parlare, cercava solo coccole, vuole essere coccolato. In Argentina ha fatto un grosso casino, mio padre l’ha rinchiuso non voleva che lui uscisse e l’ha chiuso dentro casa. Io sono volata in Argentina, lui piangeva ed ha chiesto di rimanere solo con me. Mi sono messa sul divano con lui e siamo stati soli, purtroppo non si è sfogato, siamo stati uniti senza parlare” – le sue parole.

Ma anche Jeremias Rodriguez durante la precedente avventura al GF raccontò:

“In quei momenti non c’ero con la testa e non stavo affatto bene. Anzi diciamo proprio che stavo male perché questa è la verità. La mia famiglia mi ha salvato da tutto. Ero in mezzo ad uno schifo e non è stato facile accettarlo e ammetterlo. Non accettavo quello che ero, non mi accettavo. Ragazzi è bruttissimo non accettare sé stessi. Mi dicevo ‘perché mi devo nascondere?’ Ok tutti mi possono giudicare e va bene, io sono questo, anche con gli scheletri nascosti”.

E ancora: “Tutto questo fa parte di me. Non mi interessa farmi vedere per chi non sono. Per certe cose ho dovuto dire ‘Papà mamma, Belen, Cecilia, questo sono io’. Sono stati dieci anni di sofferenza, non accettavo, sapevo, sapevo, ma non volevo capire e accettare, perché faceva male”.