Se ha notato dei lividi strani sul tuo corpo queste potrebbero essere le cause

Un incidente può accadere in un batter d’occhio. E in effetti, prima che te ne accorga, potresti non notare quel piccolo angolo del tuo tavolo e dargli un doloroso colpo con il fianco. Il risultato? Un livido. Dopo una collisione del genere, un livido ha senso. Ma alcune persone si fanno lividi molto rapidamente. Come funziona esattamente? Ci sono una serie di ragioni per cui alcune persone si fanno lividi più facilmente di altre.

Le donne si fanno lividi più facilmente degli uomini. Siete curiosi di scoprirne il motivo? Gli uomini hanno una pelle più spessa delle donne, oltre che ad avere più collagene, che protegge i vasi sanguigni dai traumi. Anche se è incredibilmente ingiusto, questa è la dura verità.

Anche l’età gioca un ruolo importante nella comparsa di ematomi spontanei. Quando invecchi, infatti, la pelle diventa più sottile. Ciò rende anche i vasi sanguigni della pelle più vulnerabili. Anche i vasi sanguigni perdono elasticità con l’avanzare dell’età, causandone la rottura più facilmente e di conseguenza la comparsa di lividi.

Un’altra ragione che spiega la comparsa di lividi spontanei è legata agli integratori. Sfortunatamente, alcuni integratori possono causare lividi più facilmente, anche se la ragione di ciò non è chiara. Pertanto, consulta sempre il medico prima di iniziare a prendere integratori.

Alcune persone assumono anticoagulanti per prevenire la formazione di coaguli di sangue. Tali medicinali hanno anche un altro effetto: possono renderti più sensibile ai lividi. Lo sapevi che l’ibuprofene e l’aspirina hanno anche un effetto fluidificante del sangue?

Una carenza di vitamina C o D può causare ematomi inspiegabili. Dunque, se siete suscettibili alla facile comparsa di lividi rispetto ad altre persone, è consigliato consultare il medico e valutare il dosaggio di tali vitamine. Se sospettate di non assumere abbastanza vitamina, dovete chiamare il vostro medico di fiducia.