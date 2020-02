Gwyneth Paltrow lancia il party make up free Una festa, quella organizzata da Gwyneth Paltrow, con un dress code specifico: no make up

L’attrice imprenditrice Gwyneth Paltrow, in occasione del party organizzato per il lancio del suo brand Goop ha fatto una richiesta alquanto bizzarra ai suoi ospiti, ovvero di rispettare il dress code che prevedeva l’assenza del make up per le donne.

In occasione dei festeggiamenti l’attrice ha presentato la sua nuova linea di cosmetici e questa volta, la richiesta del codice di abbigliamento ha stupito letteralmente gli ospiti, in particolare le donne. La richiesta di Gwyneth Paltrow infatti è stata quella di presentarsi all’evento senza make up.

Dopo la candela al profumo di vagina, l’attrice continua a far parlare di se in modo geniale, secondo il parere dei critici dello spettacolo. E a guardare quello che sta succedendo sui social non possiamo che confermarlo, il web impazza infatti di “no glow party”, ovvero feste dove i partecipanti devono presentarsi senza trucco.

E a quella organizzata da Gwynet, tutte sono andate davvero in modalità make up free, dalle amiche più strette alle celebrities. Dalle fotografie postate sui social ecco che appaiono Demi Moore e Kate Hudson, la stilista Rachel Zoe, Samantha Ronson e Alexandra Grant, fidanzata di Keanu Reeves.

Nessun trucco, nessun filtro. Così appare la Paltrow insieme alle ospiti della sua serata e sono tutte incredibilmente belle nella loro naturalezza. Qualcuna che ha barato però c’è stata, la stilista Rachel Zoe infatti ha presenziato all’evento dell’amica indossando un trucco semplice e delicato ma pur sempre visibile.

Al contrario invece Demi Moore ha assecondato la richiesta dell’amica e proprio insieme a lei ha posato in una foto mostrandosi in tutto il suo splendore. Insomma la serata per celebrare la filosofia della naturalezza è riuscita piuttosto bene, a parte qualche tentativo di ribellione (vedi sopra).

Che la serata sia stata un successo non ci sono dubbi, a confermarlo proprio il post Instagram di Gwyneth Paltrow che entusiasta ha dichiarato: “Che serata incredibile senza make-up con queste donne straordinarie. Mi sento così coccolata e piena di gioia. Grazie per aver condiviso con me la vostra luce, l’amore e la saggezza! La bellezza è di più di quello che vedi, è ciò che senti. Sono davvero grata di essere stata parte di una serata così potente, memorabile e piena di significato”.