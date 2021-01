Ha scelto di tenere nascosta la notizia fino ai 9 mesi. Ora finalmente ha svelato tutto con un post su Instagram: è incinta!

Claudia Andreatti, nota conduttrice ed ex Miss Italia 2006, ha svelato sul suo profilo ufficiale Instagram, di essere incinta di 9 mesi. Dalla scoperta della gravidanza, ha deciso di tenere la notizia segreta, perché ha voluto godersi la nuova e meravigliosa esperienza in tranquillità. Questo è quanto ha spiegato nel suo lungo post, accompagnato da una dolce foto col pancione:

SORPRESA! Quest’immagine per celebrare finalmente anche assieme a voi la Magia della mia Prima Gravidanza. Uno Stato di Grazia assoluta che mi ha accompagnata negli scorsi 9 mesi. Un’avventura straordinaria, indescrivibile. Goduta in totale Riservatezza, Rispetto, Passione e Amore per questo pancino che giorno dopo giorno cresceva diventando sempre più forte, sempre più parte di Me e delle Nostre Vite.