L’amata atleta e conduttrice ricoverata in ospedale: cosa le è successo

Giusy Versace dovrà affrontare un intervento chirurgico per correggere un difetto alla gamba

Incredibile forza d’animo, solarità e capacità di reagire agli eventi. Queste sono le caratteristiche che Giusy Versace ha dimostrato di avere nel corso della sua vita. Dopo il terribile incidente stradale del 2005, nel quale ha perso entrambe le gambe, la donna ha dimostrato a tutti di sapersi rialzare più forte di prima.

Credit: giusy_versace_official – Instagram

Ora la attende una nuova sfida. Un nuovo ostacolo che supererà col sorriso sulla bocca, proprio come ha sempre fatto. La conduttrice, ex politica e soprattutto atleta paraolimpica, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico alla gamba sinistra. Ad annunciarlo e a raccontare nei particolari ciò che le è capitato, ci ha pensato la diretta interessata, pubblicando un post sul suo account Instagram.

Una serie di scatti che la ritraggono su un letto del CTO, il Centro Traumatologico Ortopedico di Milano, dove affronterà l’intervento di correzione ad una delle due gambe, la sinistra. La 44enne, con il solito spirito e coraggio che la contraddistinguono, ha voluto rassicurare tutti i fan che la seguono e sostengono sempre:

Nuovo look per la Milano Fashion Week. La nostra capacità di reagire agli eventi determina la strada da percorrere, la rende più o meno semplice! Questo l’ho già imparato 15 anni fa e ne faccio tesoro, oggi più che mai! Un piccolo ritocco necessario alla mia gambina sinistra per tornare a camminare, correre e ballare più forte di prima… E poi ero nelle mani giuste… quelle del mitico prof. Randelli e del suo staff, a cui sono infinitamente GRATA!

L’incidente di Giusy Versace

Credit: giusy_versace_official – Instagram

Come ha scritto nel suo post, Giusy Versace ha dovuto affrontare e superare un grande e difficile ostacolo, 15 anni fa. Era il 2005 e stava percorrendo l’autostrada Salerno – Reggio Calabria. Un gravissimo incidente in auto ha fatto si che perdesse entrambe le gambe. Un trauma che avrebbe abbattuto chiunque, ma non lei evidentemente.

Due anni dopo lo schianto, la donna è tornata a guidare. Cinque anni dopo, con l’aiuto di protesi speciali, ha dato inizio alla sua carriera da atleta paraolimpica. Carriera condita, nel 2016, da due medaglie ai campionati europei, una d’argento e una di bronzo.

Nel 2014, inoltre ha partecipato e vinto l’edizione di Ballando con le Stelle, il programma in cui i personaggi noti dello spettacolo gareggiano a ritmo di musica, ballando insieme a ballerini professionisti.