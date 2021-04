Ha scoperto di aspettare un bambino dopo soli due mesi dal primo incontro: diventerà mamma a 19 anni

Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino sono stati ospiti nel salotto di Barbara D’Urso e hanno svelato di aspettare un bambino. A soli 19 anni e dopo due mesi di frequentazione con il fratello di Pierpaolo Pretelli, la ragazza ha scoperto di essere incinta.

Credit: Live Non è la D’Urso

I due, infatti, si sono conosciuti a settembre del 2020 e tra pochi mesi diventeranno genitori. Durante la puntata di Live Non è la D’Urso del 21 marzo, la coppia ha voluto raccontare come hanno accolto la notizia e come lo hanno comunicato alle famiglie.

Sono incinta di quattro mesi. Non sappiamo ancora se sia maschio o femmina. Lo scoprirò la prossima volta. Ci siamo fidanzati sei mesi fa. Abbiamo accettato questo dono con amore.

Giulio Pretelli è poi intervenuto, dichiarando che gli piacerebbe diventare papà di una femminuccia. Ha anche già scelto il nome: Sophie. Per il maschietto, invece, non hanno ancora deciso.

Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino: la notizia alle famiglie

Giulio ha portato Alessia dai suoi genitori, due mesi dopo averla conosciuta. La 19enne era già incinta, ma non lo aveva ancora scoperto. Dopo la positività del test, hanno deciso di telefonare a mamma Pretelli, per darle la notizia tramite telefono.

Mentre la madre di Alessia lo ha scoperto per colpa dei social network, prima che sua figlia potesse dirglielo. Una diretta Instagram, durante la quale la giovane mostrava il test di gravidanza.

Per quanto riguarda Pierpaolo Pretelli, il fratello ha deciso di chiedere alla redazione del Grande Fratello, di potergli dare la notizia per telefono. Il programma, dopo la richiesta, ha invece deciso di invitarlo ad entrare in casa, così da potergli dare la notizia di persona!

Credit: GF Vip

Adesso sono tutti al settimo cielo e in attesa di scoprire se nella pancia della futura mamma sta crescendo una bambino o una bambina!