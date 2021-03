Live Non è la D’Urso; Maria Teresa Ruta su Amedeo Goria: “Gli ho perdonato sette tradimenti”

Dopo tanti malintesi Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria si incontrano per chiarirsi

Nel salotto di Live Non è la D’Urso Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria si incontrano per chiudere i conti in sospeso. La conduttrice è stata eliminata dal GF Vip ormai da settimane ed era facile immaginare che presto l’avremmo vista nei salotti di Barbara D’Urso. Infatti così è stato.

Ora però è il momento di un confronto importante, che viene rimandato ormai da troppo tempo. È ormai qualche mese che i due parlano l’uno dall’altra senza mai incontrarsi. Almeno fino ad ora, che i due si sono ritrovati nel salotto di Live-Non è la D’Urso. I temi da affrontare sono molti e le accuse che sono state fatte hanno dei toni molto accesi.

Amedeo, emozionato, dice: “Mi ha evitato un pochino ultimamente, vorrei avere con lei un rapporto più sollecito per programmare il nostro futuro, anche professionale. Io dico sempre che noi dobbiamo essere uniti anche nella divisone”. Maria Teresa, invece, non sembra propensa ad una riconciliazione: “Io ci credevo, ma anche suo papà mi disse ‘sei sicura a sposarlo?’”.

Poi la Ruta fa un excursus sul rapporto con il suo ex marito, dichiarando: “Abbiamo fatto un percorso insieme bellissimo, troppo bello rispetto a quello che mi aspettavo”. Guenda Goria, a quel punto, decide di intervenire raccontando la sua esperienza e il suo punto di vista: “Mi fermano per strada per dirmi che c’è ancora del sentimento reciproco. Papà ogni volta che c’è mamma è un altro”.

Maria Teresa però sa bene quello che vuole e quale è la sua decisione. Prima di separarsi ha guardato dentro di sé, ecco cosa ha raccontato: “Ad un certo punto non ce l’ho più fatta. Dopo i primi tradimenti ho cominciato a barcollare…”. D’altro canto è stato lo stesso Amedeo Goria ad ammettere che ha tradito la sua ex compagna ben sette volte.