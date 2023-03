Harry e Meghan aspettano il terzo figlio? L’indiscrezione

Harry e Meghan non smettono mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore la coppia si è ritrovata nuovamente al centro del gossip per una clamorosa notizia che ha lasciato tutti senza parole e che sta facendo il giro del web. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che Meghan Markle sia incinta del suo terzo figlio. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa clamorosa vicenda.

Nel corso delle ultime ore un nuovo gossip è piombato sulla vita di Harry e Meghan. La notizia bomba è stata resa pubblica dal magazine ‘Star’, secondo il quale la coppia presto accoglierebbe nella loro vita il terzo bebè. Secondo il giornale, la gravidanza non era prevista ma non appena saputa la notizia i due hanno reagito con gioia.

Queste sono state le parole del magazine ‘Star’ riguardo questa vicenda tanto chiacchierata in queste ore:

Quando il test è risultato positivo, Meghan e Harry erano increduli. Avere un altro figlio naturalmente non faceva parte del loro piano.

Nonostante i diretti interessati non abbiano ancora confermato né smentito il gossip in circolazione, sono molti gli indizi che fanno pensare che Meghan Markle sia in dolce attesa. Tutti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare l’abbigliamento che la moglie di Harry ha sfoggiato in questi giorni.

Nel giorno della Giornata della Donna, quando si è recata presso l’associazione Harvest Home, Meghan Markle ha sfoggiato un outfit completamente nero e molto morbido, adatto per mascherare le forme della dolce attesa. Non ci resta che attendere se Harry e Meghan confermeranno la notizia della gravidanza, gossip che in queste ore sta circolando su tutti i principali giornali di cronaca rosa. Staremo a vedere come si evolverà la vicenda.