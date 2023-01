Harry e Meghan in pericolo: evacuata la villa di Montecito

Alcune forti piogge stanno interessando la zona in cui è situata la villa di Harry e Meghan

Nel corso delle ultime ore, Harry e Meghan sono finiti in pericolo. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, l’ex principe d’Inghilterra e la celebre attrice sarebbero stati costretti ad evacuare la loro casa a Montecito. Il motivo? Alcuni forti piogge starebbero interessando la zona in cui è ubicata la loro villa. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo l’uscita della loro prima serie televisiva sul servizio streaming Netflix e la pubblicazione del libro “Spare”, Harry e Meghan sono sempre sotto la luce dei riflettori. Tuttavia, questa volta a farli finire al centro della cronaca rosa non stati gli intrighi legati alla famiglia reale o alle loro condizioni di salute.

Stando a quanto riportato da “The Independent“, la lussuosa villa dell’ex duca di Sussex e di sua moglie è stata evacuata per motivi di sicurezza. Infatti, le autorità locali si sono sentite in dovere di applicare questa misura precauzionale a causa dell’allerta meteo.

Alcune piogge forti si stanno imbattendo in una zona precisa della California, la stessa in cui è situata la lussuosa dimora dei coniugi. Solo nel corso delle ultime ore, sono caduti oltre 13 centimetri di pioggia nell’area interessata e aumentano sempre di più i danni registrati. Non è tutto. Secondo le previsioni, il meteo potrebbe peggiorare causando anche rischio inondazione dei fiumi.

Attualmente non siamo a conoscenza se Harry e Meghan si trovavano all’interno della loro abitazione con i loro figli quando i vigili del fuoco hanno dato l’allarme. Tuttavia, l’ordine di evacuazione ha interessato numerosi residenti come per esempio il cantante Adam Levine e Oprah Winfrey.