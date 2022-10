Harry e Meghan dopo che hanno deciso di defilarsi dalla casa reale, sono andati a vivere negli Stati Uniti. Da marzo 2020 vivono a Montecito e lì è nato il primogenito Archie mentre Lilibet, è nata in California.

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da diversi giornali la coppia starebbe pensando di lasciare la vecchia casa per trasferirsi altrove. A quanto pare nel corso degli anni Harry e Meghan hanno subito diversi tentativi di intrusione nella loro villa e non si sentirebbero più al sicuro.

Da qui la decisione di spostarsi altrove. Bocciata l’idea di un ritorno nel Regno Unito per stare vicino alla famiglia dopo la morte della Regina Elisabetta come sperato da Re Carlo. A quanto pare Harry e Meghan hanno messo gli occhi addosso su un quartiere esclusivo chiamato Hope Ranch. Si tratta di una bellissima zona abitata da personaggi famosi e facoltosi che vogliono vivere nella tranquillità e lontano dal caos cittadino.

La zona vanta un country club riservato ai membri, un golf club, campi da tennis, aree picnic e una rete di percorsi per passeggiate a cavallo. Qui le ville possono raggiungere i 22 milioni di dollari di valore. Non è ancora chiaro se la coppia abbia già acquistato un immobile o se lo stia solo cercando al momento.

Fatto sta che la notizia trapelata di un interessamento al trasferimento presso Hope Ranch è bastata per trovare il disappunto della popolazione locale che non vede di buon gusto l’arrivo di una coppia così influente come la loro. Gli abitanti temono il clamore mediatico e temono di veder disturbata la loro quiete.

La fonte interpellata rassicura che non c’è “nulla di personale” nei confronti dei Sussex, ma preferirebbero che la coppia scegliesse un altro luogo. Al momento comunque ancora nulla di ufficiale va detto, di sicuro la coppia non intende tornare ai vecchi tempi trasferendosi nel Regno Unito. Considerano l’esperienza lì ormai conclusa.