Conclusi gli eventi per dare l’ultimo saluto alla regina Elisabetta II, l’era del figlio Carlo designato re con il nome di Carlo III può finalmente iniziare, anche se non ufficialmente.

Infatti la prassi prevede un periodo di tempo necessario per metabolizzare il lutto ma anche per mettere a punto tutta l’organizzazione della tradizionale cerimonia di incoronazione. Stando alle indiscrezioni, la data dell’incoronazione sarebbe già stata fissata da Carlo e sarebbe tra diversi mesi.

Fonte: web

A quanto pare Carlo ha deciso di farla ricadere nel giorno del 70esimo anniversario dell’incoronazione dell’adorata madre, ovvero il prossimo 2 giugno.

La tradizionale cerimonia d’incoronazione viene definita nel Regno Unito “Operazione Globo d’oro”. Sarà un evento seguito il tutto il mondo con la presenza di diverse alte cariche mondiali a partire dai membri di diverse fedi, dai cristiani ai musulmani, dagli ebrei ai buddisti come parti della congregazione.

Si stima la partecipazione di circa 2mila persone per il momento in cui Carlo siederà per la prima volta nell’Abbazia di Westminster sul trono di re Edoardo, con lo scettro nella mano destra e il globo dorato nel palmo della sinistra.

Re Carlo III, cerimonia d’incoronazione all’insegna del risparmio

Rispetto alla precedente cerimonia che avvenne nel 1953 con Elisabetta II, questa volta a quanto pare sarà una cerimonia all’insegna del risparmio. I tempi sono cambiati e Carlo intende ridurre i costi. La durata sarà più breve così come i costi saranno inferiori rispetto agli 1,57 milioni di sterline che attualmente con il costo della vita attuale corrispondono a 45 milioni di sterline spesi ai tempi della regina Elisabetta II.

Elisabetta dovette attendere 16 mesi dalla morte di Giorgio VI prima di potersi sedere sul trono e partecipare alla cerimonia di incoronazione. Per Carlo i tempi saranno lo stesso lunghi ma più brevi rispetto a quelli dell’adorata mamma.