Harry e Meghan donano un milione di dollari: la cifra sosterrà le donne

Dopo che ha deciso di lasciare la famiglia reale, Harry e Meghan hanno intrapreso un percorso ricco di iniziative. A queste ultime se ne aggiunge un’altra ispirata al podcast della donna su Spotify il quale si chiama “Archetypes”. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

La Fondazione Archewell di Harry e Meghan ha stretto una partnership con Ving Projet per donare un milione di dollari alle donne che fanno la differenza nella loro comunità locale. Lo scopo di tale iniziativa è quello dare più consapevolezza alle donne delle proprie potenzialità.

L’idea è nata dal podcast di Meghan Markle su Spotify, “Archetyps”. Nel dettaglio, gli adolescenti di età compresa tra 14 e 18 anni dovranno nominare una donna che necessita di bisogno per loro molto importante. Alla canditata scelta verrà data una borsa di studio di una somma pari a 1000 dollari.

A darne l’annuncio di questa iniziativa è stata la stessa Duchessa si Sussex. Queste sono state le sue parole:

Due cose che mi danno grande gioia sono il sostegno alle donne e lo spirito di donazione. Con il ritorno di Archetypes, la Fondazione Archewell e VING si sono unite per creare la combinazione perfetta di questi amori. Donando un milione di dollari in borse di studio alle donne bisognose, speriamo non solo di fornire un sostegno dove può essere sentito più profondamente, ma anche di mettere i giovani adulti in condizione di abbracciare il senso della donazione fin da giovani. Sono molto orgogliosa di questa partnership e del bene che speriamo di veder nascere da essa.