Harry e Meghan genitori per la seconda volta. Archie avrà infatti una sorellina, come confermato dalla coppia che, durante l’ormai famigerata intervista a Oprah Winfrey ha annunciato che l’ex attrice è in attesa di una bella bambina. Fiocco rosa in arrivo, dunque: adesso che sappiamo il sesso, parte il toto scommesse per indovinare il nome.

La coppia più chiacchierata del momento ha infatti svelato il sesso del bebè che Meghan porta in grembo. Sarà una femminuccia: Archie potrà crescere con accanto una sorellina, chissà come si chiamerà la piccolina.

L’annuncio è stato fatto in occasione dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Non si è parlato solo del controverso rapporto tra la moglie del principe Harry e la famiglia di Sua Maestà, ma anche di quel pancione che sta crescendo.

Ad annunciare la bella notizia è stato il futuro papà, che ha semplicemente detto: “Aspettiamo una bambina“. Si poteva leggere la gioia nei suoi occhi per questo lieto evento che rallegrerà la famiglia che si è formato.

Grazie a Meghan pare che il principino abbia ritrovato la pace e la serenità, dopo aver attraversato un momento non proprio facile. Non deve, infatti, essere stato semplice per lui tagliare il cordone ombelicale con la sua ben famosa (e talvolta ingombrante) famiglia.

Harry e Meghan genitori: la gioia di Harry

Harry ha confessato di essere stato felicissimo quando hanno scoperto questa seconda gravidanza.

Già avere un altro figlio è bellissimo. Ma avere un maschietto e poi una femminuccia…cosa potrei chiedere di più? La nostra famiglia è composta da noi tre, la bambina in arrivo e i nostri due cani.

Un messaggio forte e chiaro alla vecchia famiglia? La bambina nascerà in estate e forse per il momento si fermeranno a due bambini. Ma in futuro chissà che la coppia non possa decidere di allargare ulteriormente la loro famiglia.