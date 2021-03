Oprah Winfrey chiarisce sulle accuse di razzismo di Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e l’ex Principe Harry dopo la rottura con la Famiglia Reale non hanno usato mezzi termini. Nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, tra le tante accuse, sono sorte quelle di razzismo.

Sembra che qualcuno, in Gran Bretagna, non gradisse le origini di Meghan Markle e in particolare il colore della sua pelle. La donna non ha usato certi mezzi termini e ha parlato anche della paura con cui ha cresciuto il primogenito Archie:

I reali temevano del colore della pelle di Archie. Ci sono state conversazioni su quanto potesse essere scura la sua pelle alla nascita. Ci sono state più conversazioni su questo argomento. Loro ne hanno parlato con Harry. Se posso farti i nomi di chi ha detto queste cose? Credo che la cosa li danneggerebbe troppo.

Poi prosegue raccontando la gravidanza che non è stata affatto semplice, soprattutto a livello psicologico: “Nei mesi in cui ero incinta di Archie ci dissero anche che non gli sarebbe spettato nessun titolo né garantita la sicurezza. La famiglia reale non voleva che mio figlio fosse principe o ricevesse protezione. Se sono stata in silenzio o silenziata? La seconda. Se ho paura di una vendetta? Ti dico che non vivrò la mia vita nella paura!”

A questo punto è intervenuta Oprah Winfrey in persona, lo scalpore di queste ore ha creato troppo caos e la conduttrice ha deciso di spiegare: