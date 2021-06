È venuta al mondo da appena una settimana, ma la piccola Lilibet Diana è già un caso internazionale. La seconda figlia dei Duchi di Sussex, Meghan Markle e il principe Harry, sta facendo già discutere. Il problema? Il suo tenero nome che sembra aver scateno l’ira degli inglesi.

Il nome della piccola Lilibet Diana, è un omaggio alla Regina Elisabetta perché proprio in famiglia viene chiamata Lilibeth e alla mamma del principe Harry, Lady Diana.

Gli inglesi non avrebbero preso però bene la decisione dell’ex coppia reale ritenendo che la scelta del nomignolo della Regina Elisabetta sia assolutamente un’offesa nei confronti di Sua Maestà.

La BBC, inoltre, ha fatto sapere che la coppia non avrebbe chiesto l’autorizzazione di Sua Maestà, offendendola profondamente. Proprio su questo punto Meghan Markle e il principe Harry si sono rivolti agli avvocati.

Il portavoce della coppia ha fatto sapere che: “Il duca ha parlato con la famiglia prima dell’annuncio e sua nonna è stata proprio la persona con cui ha parlato. Durante la conversazione ha condiviso con lei il desiderio di chiamare la figlia Lilibet in suo onore. Se lei non avesse sostenuto questa scelta non l’avrebbero mai chiamata così!”.

Insomma, ancora una volta i tabloid inglesi hanno rovinato la gioia della coppia che non vedeva l’ora di annunciare il nome della piccola e di condividere con il popolo l’arrivo della pronipote della Regina Elisabetta.

Ancora una volta, anche la Regina Elisabetta mantiene il silenzio. Stitica anche la reazione alla nascita della sua undicesima pronipote. L’augurio è che Harry e Meghan in questi giorni si stiano godendo la nuova arrivata.