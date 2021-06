Meghan Markle e il Principe Harry sono di nuovo genitori, con un comunicato stampa diramato il 6 di giugno hanno fatto sapere che, due giorni prima, è venuta al mondo la loro seconda figlia: Lilibet Diana. E il nome, ovviamente, non è scelto a caso: è un omaggio anche alla Regina Elisabetta.

Lilibeth, infatti, sarebbe il nomignolo con cui la Regina Elisabetta viene appellata in famiglia. Ovviamente, il secondo nome fa riferimento a Lady Diana, la mamma del Principe Harry prematuramente scomparsa. Questa scelta non è passata inosservata e, da tutto il mondo, ci si è chiesti: come ha reagito la Regina Elisabetta?

Dopo gli attriti dati dalla chiacchieratissima intervista di Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey i rapporti sono sicuramente peggiorati. Tuttavia, la sovrana, ha mandato un messaggio al nipote e, in un comunicato stampa, si legge:

Congratulazioni al Duca e alla Duchessa del Sussex per la nascita di Lilibet Diana! La Regina, il Principe di Galles e la Duchessa di Cornovaglia e il Duca e la Duchessa di Cambridge sono lieti della notizia. Lilibet è l’undicesimo pronipote di Sua Maestà!

Insomma, pare che le vecchie ruggini nella Famiglia Reale siano state accantonate, almeno formalmente, per la nascita della sorellina di Archie. Al momento, i Duchi di Sussex, si sono ritirati a vita privata per crescere la piccola in totale serenità e lontano dai riflettori. Anche sulla nascita hanno tenuto il massimo riservo, a differenza di quanto successo con Archie in cui i paparazzi erano fissi fuori dalla dimora della Duchessa.