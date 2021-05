Heather Parisi, ormai lontana dall’Italia da diverso tempo, è tornata a parlare al Corriere. In una lingua intervista ha ripercorso le tappe della sua vita, non sono mancate neanche questa volta le frecciatine a Lorella Cuccarini, ma c’è stato anche il racconto del suo passato.

Un passo ancora inesplorato della donna, di cui ha parlato poche volte. La ballerina, in passato, ha infatti avuto disturbi alimentari. Non è insolito che nel mondo della danza si verifichino certe cose, fortunatamente Heather Parisi ne è uscita, ma non è stato facile.

Sono stata bulimica fino al 2005 o 2006. Ogni giorno, ingurgitavo sette Coca Cola, 12 girelle, spaghetti, filetto, scaloppina, fegato alla veneta, poi, vomitavo. Lo racconto perché succede a tante ragazze e non basta dire che non lo devi fare. A me dicevano: smettila, che sei brutta, scavata, sei strega, ti si è ingrossato il naso. Ma non serviva a smettere.

Insomma, quello che vuol far capire la donna, dopo tanti anni, con questo racconto è che la bulimia è una malattia seria e che per aiutare le ragazze non bastano le parole. Sono molti, infatti, i centri specializzati che si occupano di riabilitare le persone affette da bulimia.

Ma non solo problemi alimentari. Dal passato di Heather Parisi sbuca anche un uomo che le ha rovinato gli anni più belli della sua vita.