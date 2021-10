Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia da parte di Heather Parisi che ha lasciato tutto il mondo del web a bocca aperta. L’ex ballerina ha fatto delle dichiarazioni shock sui suoi figli le quali hanno scatenato numerose polemiche da parte degli utenti. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Heather Parisi fa infuriare il web. Di recente l’ex ballerina ha portato alla luce alcuni argomenti che hanno fatto infuriare la maggior parte delle persone. In particolare a causa di due dichiarazioni shock sui suoi figli è finita nel mirino delle polemiche. Scopriamo insieme i dettagli della vicenda.

Così come possiamo notare dagli ultimi post di Heather Parisi, tra gli ultimi argomenti di cui ha parlato c’è la malnutrizione dei bambini. Non solo. L’ex ballerina ha deciso anche parlare di come educa i suoi figli. Questi temi hanno suscitato la rabbia degli utenti del web i quali si sono imbattuti contro di lei.

Heathern Parisi ha iniziato ad affrontare il tema Covid e le conseguenze che la pandemia ha portato ai giovani di oggi. L’ex ballerina ha portato alla luce alcuni studi i quali rivelano come i bambini adesso hanno la tendenza a comportarsi come adulti dopo lo stato di emergenza. Lei stessa ha spiegato:

Eccesso di cibo, mancanza di esercizio, mancanza di socialità, mancanza di contatto fisico, l’abuso di quell’orribile e inutile strumento di oppressione che si chiama mascherina.

In un secondo momento la donna si è spostata su un altro topic, più precisamente quello dei suoi figli. Tuttavia, è proprio qui che c’è stata la dichiarazione shock della mamma di Elizabeth e Dylan. Queste sono state le sue parole:

abituati a non frequentare la scuola perché fanno homeschooling da 6 anni, quindi è stato più facile per loro, dal momento che socializzano costantemente quando i loro amici non sono a scuola e organizzano ‘sleeplover’ ogni weekend.

Non è tutto. Così come si può comprendere dalle immagini sui social, il figlio di Heather Parisi ha un ciuffo blu. Dunque si presume che la donna abbia fatto tingere i capelli ai suoi bambini. La conferma arriva poi da lei stessa la quale ha dichiarato: